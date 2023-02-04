МИД Франции: Макрон звонит Путину по просьбе Зеленского

Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр рассказала, что президент страны Эммануэль Макрон звонит Владимиру Путину по просьбе Владимира Зеленского.

Она отметила, что ранее Макрон по просьбе украинской стороны обсуждал с российским президентом ситуацию на Запорожской АЭС.

По ее словам, все подобные звонки обсуждаются с союзниками, а их основная цель заключается в поддержании канала для диалога.

Лежандр сказала, что это сыграет свою роль, когда Украина решит, что настало время для переговоров.