Брат Дани Милохина рассказал, как изгонял из себя демонов

Илья Милохин кардинальным образом изменил свой образ жизни, бросил пить и курить и занялся духовным развитием.

Брат популярного тиктокера на время пропал из медийного пространства. Он сменил соцсети, не давал интервью. Как выяснилось, Илья Милохин кардинально поменял жизнь и занялся духовным развитием, сообщает СтарХит..

Илья предпринимал попытки повторить успех брата. Его блог в TikTok стал популярным в том числе благодаря Дане. Молодой человек тоже пробовал найти себя в эстраде, работал с продюсером Виктором Дробышем.

Новый всплеск его популярности связан с участием в передаче «Пусть говорят», где молодой человек воссоединился с бросившей его матерью. В СМИ в это же время заговорили, что Илья употребляет запрещенные препараты. Он на самом деле потом лечился в наркоклинике, откуда сбежал во Владивосток.

Сейчас Милохин-старший кардинально изменил образ жизни и занялся духовным развитием.

"У меня случились припадки, была клиническая смерть. Я понял, что пропало желание сниматься. Я расписал план, погрузился в медитации», — поделился он.

И добавил, что "изгонял демонов, для этого стоял на гвоздях. Выстроил правильное питание, пошел в спортзал. Восстановился и даже хотел вернуться в техникум, откуда меня выгнали. Но потом отучился на фитнес-тренера".

Свои взгляды Илья пересмотрел, увлекшись астрологией.

«Я во всем себя ограничил. Два года не пил, не курил кальян и сигареты. Было сложно, но это так. Максимально держался. В Москве со мной работал астролог — по бартеру. Я прочитал его расклад, как глупый мальчик. Но это отложилось в подсознании», — поделился 22-летний блогер.