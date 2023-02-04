«РИА Новости»: командир подразделения НМ ЛНР Мангушев получил тяжёлое ранение в голову

Военкор Аким Апачев сообщил, что командир подразделения НМ ЛНР Игорь «Берег» Мангушев получил тяжёлое ранение в голову.

4 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на военного корреспондента Акима Апачева, сообщило о том, что командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев с позывным «Берег» доставлен в нейрохирургию города Стаханов с тяжёлым огнестрельным ранением в голову.

Апачев уточнил, что на данный момент по информации от врачей состояние Мангушева оценивается как стабильно тяжелое, с негативной тенденцией.

Предположительно, в российского военного стреляли из пистолета калибром 9 мм с близкого расстояния. Обстоятельства данного инцидента устанавливаются компетентными органами.