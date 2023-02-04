Телеканал ABC11: США могут сбить китайский аэростат, когда он окажется над Атлантикой

Телеканал ABC1, ссылаясь на свои источники в высокопоставленных кругах, сообщил, что в США рассматривается возможность перехватить китайский аэростат, когда он окажется над Атлантическим океаном.

Ранее Пентагон заявлял, что считает его шпионским, поэтому объект могут сбить над Атлантикой, когда он выйдет из воздушного пространства США. Планируется затем извлечь его обломки из воды.

Для проведения этой операции потребуется закрыть небо на значительной территории.

В США также полагают, что есть вероятность, что аэростатом управляют с помощью шпионских спутников.

Китайская сторона заявила, что это гражданский объект, и в американском пространстве он оказался чисто случайно. США были принесены извинения за инцидент.

