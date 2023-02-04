В отчете о расследовании воздействия детского порно говорится, что 79% опрошенных людей смотрели порно до того, как им исполнилось 18 лет

Новый опрос показал, что все больше детей смотрят порнографию с насилием: 47% респондентов в возрасте от 16 до 21 года полагали, что девочки "ожидают" от секса агрессии.

Новые данные показали, что из тех, кто видел порнографию в несовершеннолетнем возрасте, 66% респондентов смотрели порнографию, изображающую сексуальное принуждение, а 73% респондентов видели хотя бы один акт унижения.

Такое воздействие приводит людей к нормализации сексуального насилия и убеждению, что партнеры желают его, при этом 47% респондентов в возрасте от 16 до 21 года заявили, что девочки "ожидают", что секс будет включать физическую агрессию, такую как ограничение дыхательных путей или пощечины, а еще 42% респондентов заявили, что большинству девочек "нравятся" акты сексуальной агрессии.

В отчете говорится, что средний возраст респондентов, впервые потреблявших порнографию, составлял всего 13 лет, и продолжают расти опасения по поводу того, насколько легко детям получить доступ к контенту для взрослых.

В отчете было обнаружено, что большинство респондентов находят порно не на сайтах для взрослых, а в социальных сетях, при этом 41% респондентов видели такой контент в Twitter.

При этом 75% опрошенных родителей считают, что их ребенок не видел порнографии.