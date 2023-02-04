Гангрена нарастает: кроме пальцев, Роману Костомарову могут также ампутировать ногу

Состояние фигуриста ухудшается, у него прогрессирует гангрена. Решается вопрос об ампутации у спортсмена конечностей.

Пару дней назад стало известно, что у олимпийского фигуриста началось отмирание конечностей. Костомарову грозила ампутация пальцев рук и ног. Сегодня СтарХит сообщает, что звезде стало еще хуже.

Дело в том, что гангрена заняла большие участки кожи, уже наблюдается некроз стоп. Медики задумались об ампутации ноги, но при этом делают все возможное для спасения конечностей.

Поклонники пишут Роману слова поддержки. «Молюсь… Гангрена - страшная вещь. Рома, держись»; «Ты обязан выжить!»; «Дай Бог тебе здоровья», — желают пользователи Сети.

Спортсмен попал в реанимацию еще в начале января, он жаловался на сильные боли в груди. Врачи диагностировали у Костомарова двустороннюю пневмонию. Его подключали к ЭКМО и ИВЛ, ввели в медикаментозную кому.

В последние дни появились известия о положительной динамике. Пациент отключен от аппаратов, пришел в сознание. Но осталась проблема инфекции, которая сопутствовала воспалению легких.

Ранее источники сообщали, что фигуриста, скорее всего, отправят на лечение и реабилитацию в Германию.