ABC 11: США хотят сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном

Телеканал ABC 11 со ссылкой на собственные источники сообщает, что американские военные изучают возможность бить китайский аэростат над Атлантическим океаном.

По информации журналистов, военные могут дождаться, когда зонд окажется над Атлантикой, а затем сбить его и поднять обломки.

При этом уточняется, что в случае принятия такого решения придется закрывать значительную часть воздушного пространства для гражданских лиц.

По данным ABC 11, 4 февраля аэростат был замечен над горами Северной Каролины.