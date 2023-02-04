Захарова напомнила главе МИД Украины Кулебе об убитых ВСУ спортсменах в Донбассе

Российский дипломат Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе об убиты бойцами ВСУ спортсменах в Донбассе.

4 февраля официальный представитель Министерств иностранных дел России Мария Захарова в своём официальном Telegram-канале прокомментировала заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о необходимости запрета участия российских спортсменов на Олимпиаде.

Захарова отметила факт того, что Кулеба неожиданно вспомнил про спорт, спекулируя на крови украинских спортсменов, погибших в зоне спецоперации, но почему-то молчал, «когда вооружённые формирования Украины неоднократно обстреливали “Донбасс Арену” и спортивный комплекс “Олимпийский” в Донецке, МИД и Минспорта Украины».