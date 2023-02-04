Бывший глава Госдепартамента Помпео: администрация Трампа умеет сдерживать Путина

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Дональда Трампа во время его президентства умела сдерживать Владимира Путина.

Он напоминает, что в 2014 году, когда президентом США был Барак Обама, Россия получила пятую часть Украины.

При этом за время президентства Дональда Трампа Россия не получила ни пяди украинкой земли, а при Джо Байдене боевые действия в Донбассе возобновились.

Помпео отмечает, что Путин не изменился, но его восприятие рисков меняется в зависимости от того, кто является лидером США.