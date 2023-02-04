Пушилин: ВСУ перебросили бригаду морской пехоты под Угледар в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ перебросили бригаду морской пехоты под Угледар, надеясь удержать занимаемые позиции.

4 февраля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своём официальном Telegram-канале рассказал о военной обстановке на территории республики.

Пушилин сообщил, что на Угледарском направлении служащие армии России контролируют окрестности города Угледар с южной, юго-западной и западной стороны.

Чиновник подчеркнул факт того, что «пока не нужно никакого шапкозакидательства», так как вооружённые силы перебросили на данный участок бригаду морской пехоты, надеясь удержать занимаемые позиции под Угледаром.