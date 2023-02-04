ВСУ отступили из северных кварталов Артёмовска в ДНР, город взят в полукольцо

Российские военкоры сообщают, что бойцы ВСУ отступили из северных кварталов города Артёмовск в ДНР, который подразделения ЧВК «Вагнер» взяли в полукольцо.

4 февраля Telegram-канал WarGonzo, со ссылкой на источники в ЧВК «Вагнер», сообщил об отступлении бойцов Вооружённых сил Украины из северных кварталов города Артёмовск в Донецкой Народной Республике.

Отмечается, что подразделения ЧВК «Вагнер» приступили к зачистке северных кварталов и взяли Артёмовск полукольцо, наступая со стороны Соледара, приблизив освобождение города от гнёта киевского режима.