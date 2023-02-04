Народный милиционер ЛНР Мангушев получил тяжёлое ранение головы

Сотрудник милиции Луганской Народной республики Игорь Мангушев госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой.

Военкоры издания "РИА Новости" уведомляют, что офицер народной милиции ЛНР Игорь Мангушев с позывным "Берег" был экстренно доставлен в отделение нейрохирургии на территории населённого города Стаханов после того, как получил пулевое ранение головы. Медики отказываются прогнозировать улучшение состояния больного, отмечая, что он пребывает в тяжёлом состоянии здоровья.

Примечательно, что пресс-служба Луганской народной милиции не распространяет данные о ранении и обстоятельствах его получения "Берегом".