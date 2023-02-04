МИД Франции: Макрон часто звонит Путину из-за настойчивых просьб Зеленского

Во французском Министерстве иностранных дел рассказали, по какой причине Эммануэль Макрон нередко звонит Владимиру Путину.

В ночь на 5 февраля пресс-служба МИД Франции сообщила, что французский президент Эммануэль Макрон часто беседует с Владимиром Путиным по телефону, поскольку администрация Парижа сталкивается с настойчивостью Владимира Зеленского, который просит всех зарубежных коллег повлиять на российского лидера для прекращения спецоперации в Украине.

Примечательно, что ранее глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшее время Путин не намерен разговривать с Макроном.