МИД Франции: Макрон часто звонит Путину из-за настойчивых просьб Зеленского
Во французском Министерстве иностранных дел рассказали, по какой причине Эммануэль Макрон нередко звонит Владимиру Путину.
В ночь на 5 февраля пресс-служба МИД Франции сообщила, что французский президент Эммануэль Макрон часто беседует с Владимиром Путиным по телефону, поскольку администрация Парижа сталкивается с настойчивостью Владимира Зеленского, который просит всех зарубежных коллег повлиять на российского лидера для прекращения спецоперации в Украине.
Примечательно, что ранее глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшее время Путин не намерен разговривать с Макроном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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