Американский полковник Дуглас Макгрегор высказался о вероятных условиях прекращения российской СВО в Украине.

Отставной полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что вооружённые силы России завершат спецоперацию на территории Украины лишь с полным уничтожением всей группировки украинских военных в данной стране.

По мнению Макгрегора, российская специальная военная операция является не нападением на Украину, а превентивным ударом, направленным на демилитаризацию государства, которое угрожало безопасности жителей республик Донбасса и самой России.