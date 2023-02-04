Макгрегор: Россия продолжит спецоперацию до полной ликвидации солдат ВСУ
Американский полковник Дуглас Макгрегор высказался о вероятных условиях прекращения российской СВО в Украине.
Отставной полковник Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что вооружённые силы России завершат спецоперацию на территории Украины лишь с полным уничтожением всей группировки украинских военных в данной стране.
По мнению Макгрегора, российская специальная военная операция является не нападением на Украину, а превентивным ударом, направленным на демилитаризацию государства, которое угрожало безопасности жителей республик Донбасса и самой России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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