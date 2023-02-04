Пентагон: аэростат КНР вел наблюдение за стратегическими объектами США
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, аэростат, который принадлежит Китаю, вел наблюдение за американскими объектами стратегического значения.
В Пентагоне убеждены, что аэростат, оказавшийся в воздушном пространстве Америки, является аппаратом-шпионом, передает RT.
По приказу президента США Джо Байдена, объект был сбит с помощью истребителя в районе побережья штата Южная Каролина.
Операция уничтожения транслировалась в прямом эфире американских телеканалов. Обломки аппарата упали в Атлантику. Сейчас ведутся поисковые работы и сбор обломков, для детального их изучения.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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