Пентагон: аэростат КНР вел наблюдение за стратегическими объектами США

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, аэростат, который принадлежит Китаю, вел наблюдение за американскими объектами стратегического значения.

В Пентагоне убеждены, что аэростат, оказавшийся в воздушном пространстве Америки, является аппаратом-шпионом, передает RT.

По приказу президента США Джо Байдена, объект был сбит с помощью истребителя в районе побережья штата Южная Каролина.

Операция уничтожения транслировалась в прямом эфире американских телеканалов. Обломки аппарата упали в Атлантику. Сейчас ведутся поисковые работы и сбор обломков, для детального их изучения.