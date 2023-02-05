Евросоюз ввёл эмбарго на нефтепродукты из РФ, вместе с G7 ограничив их цену

Страны ЕС совместно с членами "Большой Семёрки" ввели эмбарго на российские нефтепродукты, также установив для них потолок цен.

Ночью 5 февраля государства-члены Европейского союза совместно со странами G7 и Австралией ввели эмбарго на российские нефтепродукты, также ограничив ценообразование на данные товары в случае их перевоза морским путём.

Известно, что отныне нефтепродукты из России, которые перевозятся по морю, будут стоить по $100 за баррель в случае, если они премиальные, а дисконтные нефтепродукты будут торговаться по 45 долларов за баррель. Начиная с воскресенья все подконтрольные Западу компании будут работать в условиях 55-дневного переходного периода, который истечёт 1 апреля.

Также ожидается, что лидеры ЕС, "Группы Семи" и Австралии будут пересматривать лимиты цен на нефтепродукты из России один раз в два календарных месяца.