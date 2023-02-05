Минобороны Британии: бойцы ВСУ быстро освоили управление танками Challenger 2

В британском Минобороны сообщают, что украинские войска уже умеют управлять танками Challenger 2, которые Лондон намерен поставить Киеву в рамках пакета военной помощи.

В ночь на 5 февраля официальный аккаунт Министерства обороны Великобритании в Twitter сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины быстро обучились управлению британскими танками Challenger 2 в течение минувшей недели. Характерно, что накануне министр обороны Британии Алекс Чак пообещал, что Лондон передаст ВСУ танки Challenger к концу грядущего марта.

Вместе с тем в пресс-службе Пентагона ранее отмечали, что Минобороны Соединённых Штатов не успеют поставить Украине 31 танк Abrams к весне.