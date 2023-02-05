Украинский парламентарий Федор Вениславский утверждает, что бойцы ВСУ имеют право атаковать Москву.

5 февраля представитель комитета парламента Украины по обороне, нацбезопасности и разведке Федор Вениславский дал интервью журналистам немецкой газеты Bild, где публично заявил, что украинские войска имеют полное право атаковать Москву. По мнению Вениславского, некоторые западные лидеры думают, что ВСУ не могут наносить удары по столице России, однако это не так.

Примечательно, что в ответ на высказывание Федора Вениславского бывший российский президент Дмитрий Медведев предупредил, что войска России применят все виды оружия в случае нападения украинской армии на российские территории.