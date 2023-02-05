Пушков высмеял выводы Генпрокурора ФРГ по диверсии на «Северных потоках»

Российский сенатор Алексей Пушков подверг критике позицию немецкого Генпрокурора Петера Франка по взрывам на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море.

Представитель Совета федерации РФ Алексей Пушков дал оценку словам Генерального прокурора Германии Петера Франка, который признался, что спецслужбы ФРГ не нашли доказательств того, что Россия причастна к диверсиям на "Северных потоках". Вместе с тем Франк отметил, что отсутствие фактов не говорит о том, что взрывы на трубопроводах устроили не российские шпионы.

По мнению Пушкова, заявления Петера Франка не отличаются тонкостью и глубиной, поскольку мировая общественность давно знает об истинных выгодополучателей от подрыва "Северных потоков".

Примечательно, что ранее Владимир Путин назвал инцидент на российских трубопроводах в Балтийском море терактами, которые выгодны правительству США.