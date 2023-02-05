Российские разведчики Западного военного округа заняли позиции бойцов ВСУ, которые оборонялись польскими наёмниками.

Военные корреспонденты агентства "РИА Новости" пообщались с разведчиком ЗВО России с позывным "Горец", который утверждает, что он и его сослуживцы смогли занять принципиально новые выгодные позиции, вытеснив с них группировку украинских военных. По данным "Горца", также эти рубежи обороняли наёмники, прибывшие в Украину из Польши, о чём свидетельствует язык, на котором они говорили по рациям.

Также "Горец" отметил, что отвоёванные у польских наёмников позиции являются выгодным преобритением, поскольку с них открывается хороший обзор для слежки за передвижениями сил противника.