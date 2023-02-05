Лидер районной администрации Херсонской области Юрий Барбашов рассказал о случаях беспорядочного минирования региона украинскими войсками.

Утром воскресенья представитель ВГА Херсонской области Юрий Барбашов сообщил, что бойцы вооружённых сил Украины непоследовательно минируют регион после того, как российские войска отошли из Херсона. По данным Барбашова, подразделения ВСУ расставляют мины за множество километров от линии разграничения, из-за чего местные жители нередко подрываются на спрятанных в земле снарядах.

При этом Юрий Барбашов отметил, что недавно на украинских минах в Херсонской области подорвалась группа детей. Также политик рассказал о случае, когда пожилая пара, ехавшая на автомобиле, также стала жертвой мин армии Украины.