«РИА Новости»: снайперы РФ уничтожили наёмников из Грузии в Артемовске
2023-02-05 07:50
Российские снайперы из "Группы Вагнера" ликвидировали грузинских наёмников в Артемовске Донецкой Народной республики.
5 февраля военкоры издания "РИА Новости" побеседовали с представителем ЧВК "Вагнера", который принимает участие в спецоперации на Артемовском направлении. По словам респондента, состоящие в "Группе Вагнера" снайперы за несколько дней активных боёв уничтожили группировку иностранных наёмников в южных кварталах Артёмовска.
Примечательно, что боец российской ЧВК отметил грузинскую речь у иностранных солдат, прибывших в Артемовск для участия в конфликте на стороне Киева. Также опрошенный заявил, что грузинские военные были одеты не в форму ВСУ, а в собственное обмундирование, не характерное для украинской армии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей