Российские снайперы из "Группы Вагнера" ликвидировали грузинских наёмников в Артемовске Донецкой Народной республики.

5 февраля военкоры издания "РИА Новости" побеседовали с представителем ЧВК "Вагнера", который принимает участие в спецоперации на Артемовском направлении. По словам респондента, состоящие в "Группе Вагнера" снайперы за несколько дней активных боёв уничтожили группировку иностранных наёмников в южных кварталах Артёмовска.

Примечательно, что боец российской ЧВК отметил грузинскую речь у иностранных солдат, прибывших в Артемовск для участия в конфликте на стороне Киева. Также опрошенный заявил, что грузинские военные были одеты не в форму ВСУ, а в собственное обмундирование, не характерное для украинской армии.