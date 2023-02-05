Кива: Резников написал заявление об отставке из-за подозрений в воровстве

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что украинский министр обороны Алексей Резников написал заявление на увольнение.

5 февраля экс-представитель украинской политической фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива опубликовал новый пост в соцсетях, где со ссылкой на личного информатора рассказал, что министр обороны Украины Алексей Резников собственноручно написал заявление с просьбой об отставке.

По данным Кивы, Резников попал в коррупционный скандал с закупками продуктов питания для бойцов ВСУ, ввиду чего ему скоро предъявят подозрение в воровстве средств из госбюджета.