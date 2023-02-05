Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел ВСУ в Запорожской области

Возглавляющий Северную Осетию Сергей Меняйло был обстрелян украинскими войсками в районе Запорожья.

Журналисты издания "ТАСС уведомляют", что его съёмочная группа была обстреляна солдатами вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Также под обстрел попал лидер североосетинского правительства Сергей Меняйло, который отправился в регион в сопровождении военных корреспондентов с рабочим визитом. О наличии пострадавших среди группы, попавшей под обстрел, сейчас ничего неизвестно.

30 сентября 2022 года Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская Народные республики вошли в состав Российской Федерации по итогам референдума в данных регионах.