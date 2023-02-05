Глава Минобороны Канады сообщила, что первый Leopard 2 уже в пути на Украину

Первый из четырех танков Leopard 2, которые обещала поставить Киеву Канада, направился на Украину.

Самолет канадских ВВС вылетел из Галифакса с первым основным боевым танком Leopard 2, который мы поставляем Украине», — написала в Твиттере министр обороны Канады Анита Ананд.

«Канада солидарна с Украиной, и мы продолжим обеспечивать украинские силы техникой, необходимой им для победы», - добавила министр.

В другом твите Ананд опубликовал видео, на котором танк загружается в самолет, который затем взлетает.

Канада объявила в конце января, что поставит Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства.