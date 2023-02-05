Западное оружие не предназначено для нападения на российскую территорию, заявил Шольц

Канцлер Германии заверил, что существует «консенсус» с Владимиром Зеленским по поводу применения поставляемого Киеву тяжелого вооружения, включая танки и ракеты большей дальности.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью Bild am Sonntag, что с президентом Украины Владимиром Зеленским была достигнута договоренность о том, что западное оружие не должно использоваться для ударов по территории России.

В самом Киеве эту договоренность отрицают и неоднократно заявляли, что новые вооружения будут применяться по целям на территории России, как это случилось с дальнобойной артиллерией, в том числе РСЗО западного образца, поставленной на Украину.

Напомним, что США пообещали киевскому режиму поставить ракеты GLSDB дальность поражения которых составляет 150 км.