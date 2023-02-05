Шольц: Путин никогда не угрожал ни мне, ни Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что президент России Владимир Путин никогда не угрожал ни ему, ни Германии.

5 февраля федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете «Бильд» заявил о том, что во время телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным он никогда не слышал угроз с его стороны ни в свой адрес, ни в адрес ФРГ.

Шольц также отметил, что в его телефонных разговорах с Путиным очень отчётливо проясняются совершенно разные точки зрения Берлина и Москвы на специальную военную операцию России на Украине.