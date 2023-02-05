ТАСС: артиллерия армии России уничтожила 18 бойцов ВСУ в Херсонской области

Экстренные службы сообщили, что артиллерия армии России уничтожила 18 бойцов ВСУ в Херсонской области, ещё 10 военных получили ранения.

5 февраля российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о том, что артиллерия армии России поразила расположение Вооружённых сил Украины в окрестностях посёлка городского типа Надднепрянское в Херсонской области.

По данным экстренных служб, в результате нанесённого огневого поражения российскими артиллеристами ликвидированы 18 единиц личного состава украинской стороны, ещё 10 военных получили ранения различной степени тяжести.