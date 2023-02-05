Захарова выразила сомнения в адекватности Жозепа Борреля

Российский дипломат Мария Захарова выразила сомнения в адекватности главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

5 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в личном Telegram-канале прокомментировала заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля в интервью испанской газете El País о том, что страны ЕС якобы никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте.

Захарова выразила сомнения в адекватности Борреля, указав на факт того, что европейские военные отправлены на Украину задолго до начала спецоперации по защите Донбасса «в виде инструкторов, и в виде спецслужб, и в виде наёмников».