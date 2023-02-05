Арестович: в ближайшие месяцы ВСУ ждут неприятности

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что в ближайшие месяцы у ВСУ возникнут проблемы.

Он пояснил, что Россия собрала внушительную группировку, превосходящую ВСУ и по вооружениям, и по численности.

По мнению Арестовича, избежать серьезный проблем украинским военным не удастся, хотя он не настаивает на точности своих прогнозов.

Ранее Арестович написал заявление на увольнение с поста советника офиса президента, отметив, что так показывает пример цивилизованного поведения.