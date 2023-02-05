В Верховной раде Украины не исключают замены главы Минобороны Резникова на разведчика Буданова

Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк считает, что кадровые перемены в стране затронут главу Минобороны Алексея Резникова.

По его мнению, Резникова может сменить на этой должности Кирилл Буданов из Главного управления разведки Украины.

Парламентарий утверждает, что Кирилл Буданов будет достаточно эффективен, если возглавит Минобороны.

Железняк также полагает, что Алексей Резников перейдет в Министерство стратегических отраслей промышленности.