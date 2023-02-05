Арестович: ВСУ не смогут избежать «кровавой драки» в Донбассе
Экс-советник Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВСУ не смогут избежать «кровавой драки» в Донбассе из-за численного и качественного превосходства группировки ВС РФ.
5 февраля бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live», ведущий которого признан иностранным агентом в России, сделал неутешительный прогноз для украинской армии.
Арестович убеждён, что Вооружённые силы Украины в обозримом будущем не смогут предотвратить «некоторые неприятности» в зоне спецоперации.
Украинский политический деятель пояснил, что в Донбассе собирается «уж больно большая группировка» российских войск, которая превосходит ВСУ не только численностью, но и вооружением, поэтому армия Украины не сможет избежать «кровавой драки».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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