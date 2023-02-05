Боррель: страны Евросоюза не будут отправлять своих военных на Украину

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину.

При этом он считает необходимым помогать Украине всеми доступными способами, оставаясь в статусе невоюющей стороны.

Боррель уточнил, что если страны ЕС отправят своих военных на Украину, то окажутся стороной, задействованной в конфликте.

Он подчеркнул, что Евросоюз будет и далее оказывать украинской стороне поддержку, в том числе финансовую.