Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза отправляли своих военных на Украину задолго до начала спецоперации.

Такое заявление она сделала в ответ на заверения Жозепа Борреля в том, что ЕС никогда не рассматривал возможность отправки своих военных на Украину.

По словам Захаровой, военные из стран Европы давно находятся на украинской территории в качестве наемников, инструкторов, сотрудников спецслужб.

Она подчеркнула, что их отправка начала задолго до того, как Россия объявила о начале спецоперации.