Захарова: Евросоюз отправлял военных на Украину задолго до 2022 года
2023-02-05 13:23
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза отправляли своих военных на Украину задолго до начала спецоперации.
Такое заявление она сделала в ответ на заверения Жозепа Борреля в том, что ЕС никогда не рассматривал возможность отправки своих военных на Украину.
По словам Захаровой, военные из стран Европы давно находятся на украинской территории в качестве наемников, инструкторов, сотрудников спецслужб.
Она подчеркнула, что их отправка начала задолго до того, как Россия объявила о начале спецоперации.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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