ВС РФ в ходе наступления уничтожили свыше 120 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие в ходе наступления уничтожили свыше 120 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны России заявил, что подразделений группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий нанесли огневое поражение бойцам 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины и 27-й бригады нацгвардии на Красно-Лиманском направлении.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки СВО России на Украине на данном участке фронта российские солдаты ликвидировали не менее 120 единиц живой силы противника, а также вывели из строя боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины украинской стороны.