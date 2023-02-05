После обстрела ВСУ Новой Каховки загорелись две яхты

По данным городской администрации у пожарных пока нет возможности начать тушение пожаров.

По информации ТАСС, пожар в результате артиллерийского обстрела ВСУ возник в местном яхт-клубе.

По словам главы администрации городского округа Владимира Леонтьева, беспрерывный огонь, который продолжается, не дает возможности сотрудникам пожарной службы приступить к тушению яхт.

Обстрелы в этом регионе случаются регулярно. Несколько дней назад недалеко от этого же места из-за минометного огня погиб один мирный житель и еще один получил ранения, отметили в городской администрации.