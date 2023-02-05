После обстрела ВСУ Новой Каховки загорелись две яхты
По данным городской администрации у пожарных пока нет возможности начать тушение пожаров.
По информации ТАСС, пожар в результате артиллерийского обстрела ВСУ возник в местном яхт-клубе.
По словам главы администрации городского округа Владимира Леонтьева, беспрерывный огонь, который продолжается, не дает возможности сотрудникам пожарной службы приступить к тушению яхт.
Обстрелы в этом регионе случаются регулярно. Несколько дней назад недалеко от этого же места из-за минометного огня погиб один мирный житель и еще один получил ранения, отметили в городской администрации.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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