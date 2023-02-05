ВСУ перебили линию электропередачи к водопроводной башне в селе Горналь Курской области
Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что бойцы ВСУ перебили линию электропередачи к водопроводной башне в селе Горналь Суджанского района.
5 февраля губернатор Курской области России Роман Старовойт в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в в селе Горналь Суджанского района перебита линия электропередачи в водопроводной башне.
Помимо прочего, при обстреле украинскими бойцами курского села повреждён автомобиль и выбиты окна в одном частном домовладении, однако жертв и пострадавших среди мирного населения села.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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