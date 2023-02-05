Евросоюз угрожает Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с Россией

Петер Стано, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза сделал предупреждение властям Грузии.

Грузия должна соблюдать введенные против России авиационные санкции. При обходе действующих ограничений Грузия может сама оказаться под санкциями.

Об этом заявил Петер Стано.

"В свете серьезных опасений относительно безопасности, высказанных Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в отношении России, Грузия не должна допускать опасные российские самолеты на свою территорию"

Ранее Ираклий Кобахидзе, член правящей партии республики "Грузинская мечта", выступил с поддержкой возобновления прямых перелетов между Грузией и Россией.