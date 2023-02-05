Минобороны России: украинские военные готовят провокации с подрывом больниц в Краматорске
2023-02-05 18:17
Минобороны России сообщает, что украинские спецслужбы в ближайшее время планируют провести масштабную провокацию.
По данным ведомства, планируется подрыв онкологического и наркологического диспансеров, а также больницы в Краматорске.
В МО отмечают, что впоследствии украинские власти намерены обвинить в подрывах российских военных.
Сообщается также, что для освещения этих провокаций в Краматорск уже прибыли сотрудники западных СМИ в сопровождении сотрудников СБУ.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Сингапурский TikToker объясняет, почему публикация фотографий билетов на самолет в социальных сетях сопряжена с серьезными рисками
Пользователь Джейсон Хо поделился своим роликом в TikTok, объяснив серьезные риски, связанные с размещением фотографий билетов на самолет в социальных сетях.Подробнее...
-
-