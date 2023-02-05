Минобороны России: украинские военные готовят провокации с подрывом больниц в Краматорске

2023-02-05 18:17

Минобороны России сообщает, что украинские спецслужбы в ближайшее время планируют провести масштабную провокацию.

По данным ведомства, планируется подрыв онкологического и наркологического диспансеров, а также больницы в Краматорске.

В МО отмечают, что впоследствии украинские власти намерены обвинить в подрывах российских военных.

Сообщается также, что для освещения этих провокаций в Краматорск уже прибыли сотрудники западных СМИ в сопровождении сотрудников СБУ.

Опубликовано: Светлана Репина









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