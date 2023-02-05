Глава МО Украины Резников: ВСУ не будут бить ракетами большей дальности по территории России

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что бойцы ВСУ не будут бить западными ракетами большей дальности по территории России.

В воскресенье, 5 февраля 2023 года, глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в ходе пресс-конференции в Киеве заявил о том, что киевский режим не будет использовать оружие, предоставленное западными партнёрами, для нанесения ударов по российской территории.

Резник добавил, что Вооружённые силы Украины будут обстреливать дальнобойными ракетами иностранного производства подразделения армии России на территории, которую Киев считает своей, отрицая международное право.