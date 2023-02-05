Politico: бойцы ВСУ оставляют позиции из-за нехватки живой силы и боеприпасов

Бойцы ВСУ заявили, что их сослуживцы ради спасения от неминуемой гибели оставляют занимаемые позиции в зоне спецоперации из-за нехватки живой силы и боеприпасов.

5 февраля американское издание Politico, со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность офицера Вооружённых сил Украины, недавно покинувшего город Артёмовск в ДНР, рассказало о дезертирстве украинских военнослужащих в зоне проведения российской спецоперации.

Офицер ВСУ признался: «Иногда оставление позиций становится единственным способом спасти личный состав от бессмысленной гибели», так как когда бойцы несколько дней с иссякшими запасами боеприпасов находятся в окопах без сна и отдыха, их боевая ценность сводится фактически к нулю.