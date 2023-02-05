Евросоюз пригрозил Грузии санкциями при возобновлении авиасообщения с Россией

Представитель ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз может ввести санкции против Грузии при возможном возобновлении авиасообщения с Россией.

5 февраля спикер службы внешних связей Европейского союза Петер Стано в пресс-релизе заявил о том, что Брюссель введёт против Тбилиси санкционные ограничения при возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

Ввиду вышеизложенного, Стано призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационной сфере и не пытаться их обойти.