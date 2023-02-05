Мужское отношение к отношениям отличается от такового у женщин

Всем, а женщине особенно, хочется надеяться на страстный любовный союз, но, к сожалению, так бывает отнюдь не всегда.

М+Ж = в этой формуле по большому счету всегда стоит двоеточие, ибо невозможно предугадать, что в итоге получится, когда на просторах Вселенной непостижимым образом встречаются двое. Женские надежды в более чем половине случаев, рушатся, словно карточный домик от легкого дуновения ветерка. Ну, и что нужно этим мужчинам: в который раз вопрошает разочарованная и несчастная дама, утирая навернувшиеся от нахлынувших чувств слезы. Действительно, кто они такие, в конце концов, и чего хотят от нас, женщин, от жизни и себя самих? И почему нам так сложно разобраться в их устремлениях?

На самом деле все просто, как апельсин: женщины бывают слишком сильно сосредоточены на любви и отношениях. Они порой настолько поглощены мыслями о маячащей, иногда в весьма и весьма отдаленной, перспективе удачного замужества, что у них просто не остается ни времени, ни энергии, ни, по большому счету, желания, чтобы рассмотреть, и разобраться хотя бы в конкретном мужчине, не говоря уже обо всем мужском роде.

Следовательно, совет, который тут можно дать любой представительнице прекрасной половины человечества только один: пора прекратить мыслить стереотипами, пора посмотреть на своего (и не только своего) мужчину не только как на мужчину, будущего мужа и (или) отца своих детей, но и как на человека и личность. Уникальную и неповторимую.