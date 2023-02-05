Счастье подлинное и ложное: как не перепутать одно с другим

Люди путают счастье и удовольствие, а потом страдают оттого, что, достигнув желаемого, не получают ожидаемого удовлетворения.

Мы стремимся к счастью, мечтаем о нем, облекаем его в самые невероятные и фантастические формы, но действительно ли то, к чему мы так отчаянно стремимся, и есть настоящее, подлинное счастье? И как отличить истинное счастье от его бледной тени?

Дело в том, что люди часто путают два лишь косвенно соприкасающихся понятия, принимая их за одно и то же. Эти понятия счастье и удовольствие. В отличие от удовольствия, которое, как правило, сиюминутно и относительно легко достижимо, счастье редко бывает легким, более того, иногда на пути к истинному счастью лежит множество трудностей и препятствий, которые преодолевают лишь самые настойчивые люди с сильной внутренней мотивацией.

Счастье не равно удовольствию, счастье не преходящее наслаждение, а глубинное ощущение внутренней гармонии, удовлетворенности жизнью и мира в душе. И оно всегда находится в состоянии согласия с законами Пространства.