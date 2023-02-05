Убрать толстый слой нагара на сковородке поможет нашатырный спирт

Нашатырь это старое проверенное средство, которым можно запросто убрать нагар с любимой сковородки.

Нагар трудно счистить с поверхности сковороды или духового шкафа. И даже дорогостоящая агрессивная химия не всегда является залогом успеха. Но есть одно средство, известное еще со времен наших бабушек, и очень действенное.

Речь пойдет о нашатырном спирте, который можно купить в любой аптеке без рецепта. Очистка производится следующим образом. Нужно поместить сковородку в прочный полиэтиленовый пакет, вылить туда бутылку нашатырного спирта, завязать веревкой и вынести за пределы дома.

Продержать посуду в нашатыре нужно около двух суток. За это время нагар отойдет. Потом достаньте сковородку, снимите нагар жесткой стороной кухонной губки, и вымойте ее водой.