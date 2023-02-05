«Выстрел в комара из пушки»: так назвали в КНР атаку американцев на аэростат

Военные эксперты КНР считают нападение на аэростат "выстрелом в комара из пушки". При этом они считают, что происшествие может заметно ухудшить китайско-американские отношения. Об этом сообщает Global Times.

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян высказал свое мнение по поводу случившегося инцидента:

"Если США не делают различий между гражданскими и военными воздушными судами, то был создан очень плохой прецедент в отношениях Китая и США"

Китайское правительство полагает, что американцы постоянно осуществляют разведывательные действия на территории, близкой к КНР.

Причем вся секретная работа ведется с помощью якобы гражданских самолетов, которые на самом деле военные.

В связи с этим у Китая возникают сомнения: Белый дом решил уничтожить китайский гражданский объект, "должен ли делать различия Китай?"

Один из китайских военных экспертов назвал атаку США на воздушный шар "выстрелом в комара из пушки". При этом он уверен, что подобные меры обошлись американцам недешево.

По мнению специалиста, Америка для уничтожения обычного гражданского аэростата задействовала передовые военные технологии, такие, как истребитель-невидимка и современные ракеты.