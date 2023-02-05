Захарова: глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Багдад

Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Багдад.

5 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём личном Telegram-канале сообщила о том, что российская делигация во главе с Сергеем Лавровым прибыла с рабочим визитом в иракскую столицу Багдад.

Иран является первым пунктом в маршруте очередного турне главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который также посетит Мали, Мавританию и Судан.