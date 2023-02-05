Врачи скорой помощи рассказали, что их шокирует рваное белье на их пациентках
Докторам неотложки кажется невероятным, что молодые пациентки могут ходить в дырявых трусах.
Застиранное неприглядное белье одна из шокирующих вещей, о которых рассказывают врачи скорой помощи. По их словам, речь идет вовсе не о пожилых, а о совсем молоденьких пациентках.
При этом девушки демонстрируют свою неухоженность безо всякого следа стеснения. Это касается не только белья, но и домашней одежды в целом.
Одной из докторов особенно запомнились застиранные трусы в цветочек, и лифчики с растянутыми бретельками, настолько выношенные, что цвет их из белого превратился в грязновато-серый.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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