Эйсмонт предложила заселиться в особняк Лукашенко тем, кто найдет его
2023-02-05 21:28
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт предложила заселиться сегодня в особняк Александра Лукашенко тем, кто найдет его.
5 февраля пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт в официальном пресс-релизе иронично прокомментировала слухи о якобы имеющихся у Александра Лукашенко капиталах и особняках.
Эйсмонт с уверенностью заявила, что любой, кто найдёт у Лукашенко капиталы, может мгновенно забрать их себе, а тот, кто отыщет принадлежащий белорусскому лидеру особняк, может заселиться в него даже сегодня и жить там.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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