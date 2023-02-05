Эйсмонт предложила заселиться в особняк Лукашенко тем, кто найдет его

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт предложила заселиться сегодня в особняк Александра Лукашенко тем, кто найдет его.

5 февраля пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт в официальном пресс-релизе иронично прокомментировала слухи о якобы имеющихся у Александра Лукашенко капиталах и особняках.

Эйсмонт с уверенностью заявила, что любой, кто найдёт у Лукашенко капиталы, может мгновенно забрать их себе, а тот, кто отыщет принадлежащий белорусскому лидеру особняк, может заселиться в него даже сегодня и жить там.