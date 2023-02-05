Амулет или мода: в чем значение красного браслета на запястье

Мода на ношение красной веревочки на запястье началась в нулевых, и первыми его надели известные люди.

По их примеру новая мода пошла в народ. Сейчас красную нить на запястье можно увидеть у совершенно разных людей от блогеров до офисных работников. Ее носят представители обоих полов.

Но красная нить как амулет появилась гораздо раньше тренда на нее. Она упоминается в мифологических источниках Древнего Египта, Греции и даже Китая. Есть она и в Кабале.

С точки зрения значения красная нить на запястье это символ удачи. Его носят для привлечения любви и успеха. Сторонники амулета уверены, что он сработает, но в том случае, если человек в него верит.