Амулет или мода: в чем значение красного браслета на запястье
Мода на ношение красной веревочки на запястье началась в нулевых, и первыми его надели известные люди.
По их примеру новая мода пошла в народ. Сейчас красную нить на запястье можно увидеть у совершенно разных людей от блогеров до офисных работников. Ее носят представители обоих полов.
Но красная нить как амулет появилась гораздо раньше тренда на нее. Она упоминается в мифологических источниках Древнего Египта, Греции и даже Китая. Есть она и в Кабале.
С точки зрения значения красная нить на запястье это символ удачи. Его носят для привлечения любви и успеха. Сторонники амулета уверены, что он сработает, но в том случае, если человек в него верит.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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